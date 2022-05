Tweede Kamer bezorgd over onveilige rotondes, VVD wil voorrang fietsers ter discussie stellen

Rotonde in Amsterdam Nieuw-West. Beeld Van Nerum Tammy

Hoewel de 5585 rotondes slechts 0,6 procent van het aantal kruispunten uitmaken, vindt één op de acht fietsongevallen op rotondes plaats, concludeert verkeerskundigbureau VIA op basis van onderzoek. VIA onderzocht daarvoor alle 575.000 kruispunten in Nederland.

Grootste regeringspartij VVD is geschrokken van het nieuws. “Ik waarschuwde pas geleden tijdens een verkeersdebat in de Tweede Kamer al dat rotondes vaak niet veilig zijn voor fietsers,” zegt VVD-verkeerswoordvoerder Daniël Koerhuis. “Het aantal ongevallen op rotondes is echter nog veel hoger dan ik dacht.”

Koerhuis wijst op het stijgende aantal fietsongelukken. Jaarlijks vallen er gemiddeld 150 doden en 7000 gewonden onder fietsers en e-bikers. Dat is ruim een derde van het aantal jaarlijkse verkeersgewonden en ruim een kwart van alle verkeersdoden.

Uniforme regels

De VVD’er wil minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onder meer vragen hoe hij denkt over meer uniforme regels voor rotondes, maar ook voor andere situaties zoals schoolzones. “Nu zijn rotondes in iedere gemeente weer anders ingericht. Gevolg is dat automobilisten en fietsers niet weten waar ze aan toe zijn.”

Koerhuis wil verder de voorrang voor fietsers op rotondes aan de orde stellen. Volgens VIA zou het helpen als fietsers geen voorrang meer hebben op rotondes, iets dat in diverse gemeenten al gebeurt. “De linkse partijen willen er niet aan tornen, maar de vraag is inderdaad of fietsers wel voorrang moeten krijgen, zeker buiten de bebouwde kom. Ik wil die discussie graag voeren.”

Tenslotte pleit de VVD voor onderzoek naar het effect van e-bikes op het fietsverkeer. “Er rijden zoveel types fietsen rond, dat heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daar moet meer onderzoek naar worden gedaan.”

Serieus signaal

Regeringspartij D66 reageert eveneens bezorgd. “Als fietsers inderdaad onveiliger zijn op rotondes dan we dachten, dan is dat een serieus signaal,” zegt Lisa van Ginneken. Ze zegt zich nader in het onderzoek van VIA te gaan verdiepen. “Fietsen is gezond, duurzaam en vriendelijk voor de omgeving, maar het moet zeker ook veilig zijn. De toename in fietsongevallen baart me zorgen.”

Van Ginneken ziet als één van de mogelijke oplossingen een lagere snelheid binnen dorpen en steden. “Het is één van de redenen dat we ons inzetten voor 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.”

Het VIA-onderzoek levert op sociale media eveneens veel discussie op. Diverse experts stellen niet verbaasd te zijn dat rotondes zo gevaarlijk zijn. Desalniettemin heeft de rotonde tot de dag van vandaag een zeer goed imago. “De rotonde is de beste infrastructurele oplossing ooit”, stelde een expert van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eind januari nog.