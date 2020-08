Tweede Kamer begint weer, maar één snif kan de boel vergallen

Kamervoorzitter Khadija Arib wil geen debatten via video. Als er een minister of staatssecretaris klachten heeft en niet naar de Kamer kan komen, gaat daardoor meteen een debat niet door. Beeld ANP

Deze zomer zijn de stoelen in de vergaderzaal nog vervangen door nieuwe exemplaren. Een actie die bij menig Kamerlid de wenkbrauwen deed fronsen. Eigenlijk had de Tweede Kamer maandag het parlementaire jaar in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken moeten beginnen. Maar waar het Binnenhof deze zomer jaren op slot zou zijn gegaan voor renovatie, is het hele project met minimaal een jaar uitgesteld.

Dus zitten de Kamerleden weer ‘normaal’ in hun vertrouwde gebouw. Op nieuwe stoelen.

Wat Kamervoorzitter Kadija Arib betreft wordt het weer zo veel mogelijk een normaal jaar. Waar de corona-epidemie dit voorjaar het Kamerwerk nagenoeg stillegde, staat deze week de agenda weer vol debatten en overleggen. Ook mag er vanaf 1 september weer publiek aanwezig zijn bij de plenaire debatten. Weliswaar op afspraak en slecht dertig tegelijk, maar toch. Arib weet echter ook dat het komende politieke seizoen allesbehalve normaal zal zijn.

Milde klachten

Kamer en kabinet hebben nog de handen vol aan de coronacrisis en de enorme economische gevolgen ervan. Als de coronanoodwet (waar de Kamer voor de zomer met spoed om had gevraagd) straks eindelijk is behandeld en aangenomen, zou de rol van de Kamer bij het nemen van maatregelen groter moeten worden.

En niet alleen inhoudelijk zal corona een stempel blijven drukken op Den Haag, ook organisatorisch. Want Arib mag de coronaregels dan hebben versoepeld, het virus gooit de boel nog steeds in de war. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) heeft bijvoorbeeld milde verkoudheidsklachten en werkt voor de zekerheid vanuit huis. Een debat over de inperking van de giftenaftrek die deze week gepland stond, is alvast tot nader order uitgesteld.

Minister Wopke Hoekstra moest afgelopen vrijdag ook verstek laten gaan bij een persconferentie over het derde steunpakket aan bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Maar waar hij nog via een videoverbinding op afstand meedeed, wil Arib daar bij Kamerdebatten niets van weten. Als een bewindspersoon ziek is moet hij of zij zich óf laten vervangen óf het debat moet worden uitgesteld. Geen videovergaderingen, laat ze desgevraagd nog een keer weten.

Dat wordt nog een heel gepuzzel met het traditionele griepseizoen voor de deur. Juist het najaar is de parlementaire kalender overvol vanwege begrotingsonderhandelingen. Eén snifje en de boel loopt in het honderd.

Verkiezingscampagne

Behalve met corona zal Den Haag de komende maanden gedomineerd worden door de verkiezingen in maart. De inleidende beschietingen op de campagne zijn al begonnen en die zullen de komende maanden steeds harder knallen. Afgelopen zomer merkte zorgminister Hugo de Jonge al dat hij veel harder werd aangepakt door de Kamer nadat hij lijsttrekker was geworden van het CDA. En zo zal het met alle lijsttrekkers gaan, inclusief de amper nog geteste Sigrid Kaag, die zaterdag door D66 op het schild wordt gehesen.

Tegelijkertijd zijn partijen druk met het schrijven van verkiezingsprogramma’s en het opstellen van kieslijsten. Veel Kamerleden willen nog even laten zien dat ze er toe doen om een verkiesbare plek veilig te stellen. Dat leidt in de praktijk nogal eens tot oplopende spanningen in de regeringscoalitie.

Andere Kamerleden kiezen eieren voor hun geld. Maandag is PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken het 26ste Kamerlid dat tussentijd vertrekt en nummer 27 dient zich al aan: VVD’er Anne Mulder wordt wethouder in Den Haag. Tel daar de dertien Kamerleden bij op die sinds de vorige verkiezingen vertrokken naar het kabinet en de Kamer is rap op weg een nieuw record te vestigen. Arib zal bij elk afscheid weer benadrukken dat het verloop van Kamerleden te hoog is en het parlementaire geheugen verdwijnt. Maar dat is al bijna normaal geworden.