Tweede Kamer akkoord met avondklok vanaf 21.00 uur

Eerder was er geen meerderheid in het parlement, maar met een half uur latere starttijd konden de meeste fracties ermee leven. D66 nam tijdens een coronadebat het initiatief voor een motie die de avondklok een half uur later laat starten dan het kabinet voorstelde. Naast D66 stemden VVD, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en 50Plus voor.

Eerder was D66 tegen een avondklok. Daarover verklaarde fractieleider Rob Jetten: ,,Na veel wikken en wegen heeft D66 besloten het kabinetsvoornemen voor de instelling van een avondklok te steunen, maar dan wel met een later tijdstip van aanvang. Een latere avondklok maakt een verschil voor kinderen en jongeren om nog net wél naar de sporttraining te kunnen. Voor volwassenen om na het werken nog net wél boodschappen te kunnen doen. En voor ouders om na een volle dag thuiswerken en thuisonderwijs nog net wél dat ommetje te kunnen maken.”

Wisselgeld

Het kabinet had de motie van de Kamermeerderheid al ‘oordeel Kamer’ gegeven. Belangrijk voor premier Rutte was de constatering van het OMT dat een ingangstijd tussen 20.00 uur en 21.00 ‘s avonds het meest effectief zou zijn. De wens van de Kamer bleef binnen deze bandbreedte.

Wat betreft eerdere verzoeken om een latere aanvang van de spertijd zei premier Rutte al dat ‘ietsje later moet kunnen’. Een avondklok die later dan 21.00 uur ingaat, zou echter niet genoeg verschil maken in het terugdringen van de besmettingscijfers, wat weer nodig is om de druk op de zorg beheersbaar te houden.

Met pijn in het hart

De VVD stelde dat het de avondklok ziet als ‘een hele zware maar − met pijn in het hart − als een noodzakelijke maatregel’. VVD-Kamerlid Hayke Veldman snapt dat het kabinet de maatregel nu wil invoeren, ‘om erger te voorkomen.’ “We moeten dit doen, bijvoorbeeld voor onze kinderen,” verwees hij naar de sluiting van scholen.

Ook Pieter Heerma (CDA) steunde de avondklok. Hij noemde het ‘van groot belang’ dat we het dominant worden van de Britse variant zo lang mogelijk uitstellen. Het CDA ‘ziet de noodzaak’ van de aanscherpingen. Wel wil Heerma dat het kabinet meer perspectief biedt omdat er ‘moeheid’ optreedt in de samenleving.

Reactie Rutte

Rutte herhaalde tijdens het debat dat de Britse variant maakt dat het kabinet nu een avondklok wil invoeren. Daarmee hoopt hij ook sneller weer perspectief te kunnen bieden.

Als er mogelijkheden zijn voor verruiming, ligt de prioriteit bij het onderwijs, zei Rutte. En als er ruimte is, is de avondklok het ‘eerste dat in de prullenbak’ gaat. De premier kan echter niet uitsluiten dat de avondklok later nog een keer terugkeert.

