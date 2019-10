Tweede dode na tevergeefs bellen 113: politiek wil nieuw noodnummer

Beeld ANP

Op dit moment is de Stichting 113Zelfmoordpreventie, die online en telefonisch hulp biedt aan mensen die denken aan zelfmoord, nog te bereiken op het nummer 0900-0113. Maar vanwege de naam van de stichting denken veel mensen dat het juiste nummer 113 is, terwijl dit nummer niet bestaat.

De verwarring heeft ertoe geleid dat hulpvragen onbeantwoord bleven, wat mensen het leven heeft gekost. Zo was al bekend dat eerder dit jaar een jonge vrouw 113 draaide, en een einde aan haar leven maakte toen ze daar geen gehoor kreeg. De Volkskrant meldt donderdag dat een 61-jarige man uit Beverwijk in juli vier keer tevergeefs 113 en variaties daarop belde. Twee dagen later maakte hij een einde aan zijn leven.

Blokhuis noemt deze gebeurtenissen ‘verschrikkelijk’. “Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het nummer 113 een leven kan redden, moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen.”

Het kabinet onderzoekt wat er aan ‘menskracht en techniek’ nodig is om het gewenste nummer open te stellen. Hierover worden telecomaanbieders benaderd. Voor het einde van het jaar wordt duidelijk wanneer het nummer beschikbaar komt.