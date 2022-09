Twee werken fotograaf Ed van der Elsken voor het eerst onder de hamer

‘Mens en machine, arbeider op een scheepswerf, Burutu (Nigeria, 1959)’. Beeld Ed van der Elsken

Een van de twee foto’s in zwart-wit is een print van acteur en filmmaker Orson Welles en madame Jacques Fath (Parijs, 1950). Het andere werk Mens en machine, arbeider op een scheepswerf, Burutu (Nigeria, 1959). Het veilinghuis noemt de foto’s ‘krachtig en zacht tegelijkertijd en sterk in al hun eenvoud’. Het laatstgenoemde werk zit volgens het veilinghuis ook in de collectie van het Rijksmuseum.

Het is voor het eerst dat deze specifieke werken onder de hamer gaan. Dit gebeurt op 29 september. De foto’s zijn tot en met zondag te bezichtigen tijdens kijkdagen bij het veilinghuis. Beide worden getaxeerd op 1500 tot 2000 euro.

Het veilinghuis noemt Van der Elsken ‘een getalenteerd straatfotograaf en filmer die gedurende ruim veertig jaar in foto’s, fotoboeken en films zijn ontmoetingen met mensen vormgaf. Hij richtte zijn camera bij voorkeur op karaktervolle en opvallende individuen.’

Van der Elsken debuteerde In 1956 met zijn fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés, dat hem op slag internationaal beroemd maakte.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: