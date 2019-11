Twee vrouwelijke Syriëgangers terug in Nederland

Vrouwen en kinderen in een kamp voor familieleden van buitenlandse IS-strijders in het noorden van Syrië. Beeld AFP

Van een van de twee werd vorige maand de Nederlandse nationaliteit ingetrokken. De andere vrouw zat al langer in vreemdelingendetentie in Turkije en heeft nog wel de Nederlandse nationaliteit.

Dat melden het Openbaar Ministerie en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Het gaat om vrouwen van 23 en 25 jaar oud en twee kinderen van 3 en 4 jaar oud. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De vrouwen worden verdacht van deelneming aan de terroristische organisatie IS. De 25-jarige verdachte meldde zich eind oktober bij de Nederlandse ambassade in Ankara, op 30 oktober werd haar Nederlandse nationaliteit ingetrokken. De jongere vrouw is in januari 2018 al aangehouden in Turkije. De vrouwen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Nederland heeft er de afgelopen tijd op aangedrongen de vrouw die haar nationaliteit is ontnomen, niet terug te sturen, benadrukken de ministeries. “Het kabinet betreurt dat Turkije ondanks alle inspanningen alsnog eigener beweging tot uitzetting is overgegaan.” Na berechting, vervolging en een eventuele celstraf zal Nederland erop inzetten de vrouw uit te zetten naar Marokko, het land waarvan ze nog wel staatsburger is.

Terugsturen

Turkije is deze week begonnen met het terugsturen van opgepakte strijders van Islamitische Staat (IS) naar hun land van herkomst. Het gaat om IS-strijders die Turkije eerder heeft opgepakt in Noord-Syrië tijdens de militaire operatie daar.

Minister Suleyman Soylu meldde begin deze maand al dat Ankara de strijders wilde terugsturen, maar gaf toen geen termijn. De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers. “Wij zeggen tegen hen: we repatriëren die mensen naar jullie, en daar beginnen we maandag mee,” aldus Soylu eerder.