Twee patiënten MUMC+ overleden nadat personeel alarm niet hoorde

Dr. Helen Mertens (rechts, voorzitter Raad van Bestuur) en prof. dr. Karin Faber (links, directeur Patiëntenzorg) staan de pers te woord bij de presentatie van het onderzoeksrapport. Beeld ANP

Dat maakte het MUMC+ vrijdag bekend bij de presentatie van een onderzoek naar de stroomstoring.

In de nacht van 29 op 30 april viel de stroom om 23.06 uur uit in een ruimte waar enkele patiënten lagen. De storing werd veroorzaakt door een aardlekautomaat die beveiligt tegen kortsluiting, hoge lekstroom en overbelasting. Daarop ging een alarm af. Omdat de deur dicht was in verband met het verhoogde infectierisico, hoorde het personeel in andere ruimtes het alarm niet.

Pas nadat via een monitor een toegenomen onrust werd gezien bij een van de patiënten, nam een verpleegkundige om 00.18 uur een kijkje. Toen bleek dat de beademingsapparatuur was uitgevallen, mogelijk als gevolg van kortsluiting. Het medisch personeel heeft de apparatuur toen aangesloten op een andere wandcontactdoos.

Patiënten overleden

De 76-jarige Maastrichtenaar Sjeng Wolters overleed diezelfde nacht nog. Een man van 67, eveneens uit Maastricht, overleed een dag later. Een derde patiënt ondervond geen nadelige gevolgen van de storing.

‘Helaas krijgen we onze opa er niet mee terug maar deze fout had nooit mogen gebeuren,’ schreef een kleinkind van Wolters, Christina Wolters, na zijn overlijden op Facebook. ‘Je laatste kans is je ontnomen. Hopelijk heb je nu rust. Kan het nog altijd niet geloven.’