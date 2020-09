Twee parachutisten neergestort na botsing boven Texel

Het is nog niet bekend op welke hoogte de twee slachtoffers zich bevonden voordat ze crashten in de buurt van het paracentrum bij De Cocksdorp. Beeld Google Street View.

De politie trof de parachutisten aan in het gras op het landingsveld van het paracentrum in De Cocksdorp waar onder meer medewerkers van het paracentrum eerste hulp verleenden. Over de hoogte waarop het ongeluk gebeurde en de oorzaak is nog weinig bekend. Over de toestand van de twee slachtoffers evenmin. Beide mannen waren aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen, meldt NH Nieuws. Traumahelikopters vervoerden beide parachutisten naar het VU medisch centrum in Amsterdam.

Het incident vond plaats tegen zessen, blijkt uit meldingen van hulpdiensten op Twitter. De politie bekijkt op dit moment of een onderzoek naar het drama noodzakelijk is. In dat geval wordt de luchtvaartpolitie waarschijnlijk belast met de zaak.