Twee op de drie bloeddonoren binnen twee jaar herbesmet met corona

De bevindingen van Sanquin zijn gedaan in een relatief kleine groep. Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit een analyse van zo’n 500 donoren van bloedbank Sanquin, die in de eerste maanden van 2020 besmet raakten met een prille variant van het virus. “De belangrijkste vraag die we wilden beantwoorden, was hoelang er immuniteit bestaat na die vroeg doorgemaakte infectie,” zegt Hans Zaaijer, arts-microbioloog en hoofdonderzoeker bij bloedbank Sanquin. “Dat antwoord is: tamelijk kortdurend.”

Een andere vraag was of vaccinatie na die vroege infectie uitmaakt. Het antwoord daarop is ook eenduidig: ja. Zonder vaccinatie raakte 98 procent herbesmet, vooral door omikron. Bij de groep die na een doorgemaakte infectie wel werd gevaccineerd, maakte 62 procent herinfectie door voor het einde van 2022.

Onschuldige virussen

Bij die andere 38 procent is het een kwestie van tijd voordat een herinfectie optreedt, zegt Zaaijer. “Dit Sars-CoV-2-virus gaat al lijken op de andere vier coronavirussen die gewoon circuleren. We weten uit eerder onderzoek dat mensen die onschuldige coronavirussen regelmatig krijgen. Ze merken dat soms niet eens. En anders krijgen ze een snotneus of wat keelpijn.”

Een onschuldig coronavirus is Sars-CoV-2 echter nog niet, zegt Zaaijer. Voor ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan het gevaarlijk blijven. Op dit moment liggen zo’n 400 Nederlandse coronapatienten in het ziekenhuis.

Milder

De bevindingen van Sanquin zijn gedaan in een relatief kleine groep, maar ze sluiten aan bij andere studies. Een overzichtsartikel in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet concludeert dat de prille variant waarmee de Sanquingroep besmet raakte zelfs aanzienlijk beter beschermde tegen herinfectie dan latere varianten, zoals omikron en diens subvarianten.

Omikron pakt milder uit dan eerdere varianten als alfa of delta. Maar dat kan ook komen door de inmiddels opgebouwde immuniteit in de bevolking, zegt Zaaijer. “In China heeft omikron zich de afgelopen maanden verspreid in een populatie zonder noemenswaardige immuniteit. Door sterftecijfers van verschillende varianten in een zogenoemde naïeve populatie te vergelijken, kun je concluderen in hoeverre omikron op zichzelf milder is. Helaas geven de Chinezen die cijfers niet.”