Twee nieuwe verdachten vast voor fataal uitgaansgeweld op Mallorca

Exterieur van cafe Bar Bier Express in El Arenal op Palma de Mallorca, waar het uitgaansgeweld plaatsvond waarbij een 27-jarige Nederlander om het leven kwam. Beeld ANP

Het OM verdenkt ze daarnaast van het plegen van openlijk geweld later op de avond op de boulevard in El Arenal. Als gevolg van het geweld kwam een 27-jarige man uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond.

De woningen van de twee verdachten zijn doorzocht. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In totaal zijn er in deze zaak nu vijf verdachten aangehouden. Zij zitten allen in voorlopige hechtenis. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.