Twee nieuwe aanhoudingen voor dodelijke steekpartij Hoofddorp

Woensdagochtend werd er al een 16-jarige jongen aangehouden, maar hij werd dezelfde dag weer vrijgelaten. Volgens de politie was er geen reden om hem langer vast te houden.

De twee verdachten die nu vastzitten komen ook uit Hoofddorp. De jongens zitten in beperkingen: zij mogen alleen contact hebben met hun ouders en advocaat.

Worsteling

Het slachtoffer werd maandagavond belaagd toen hij aan het pinnen was bij winkelcentrum Toolenburg. Zijn vrouw, die in de auto zat te wachten, zag de steekpartij gebeuren. Twee in het zwart geklede mannen wilden het stel beroven. Er ontstond een worsteling, waarbij de man door een van de overvallers werd neergestoken.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar medische hulp mocht niet baten. De man overleed ter plekke.

Het slachtoffer werkte als beveiliger bij geneesmiddelenbedrijf MSD en zou vlak voor de kerst met pensioen gaan. Collega’s reageren verslagen op het nieuws. “Hij was inderdaad voor heel veel mensen bij MSD een bekend gezicht,” zegt woordvoerder Jurgen Theissen. “Het is onwijs triest en heel bizar dat dit moet gebeuren bij iemand die op het punt staat met pensioen te gaan. Zijn collega’s wilden deze week met een prachtig feest afscheid van hem nemen, en dan gebeurt dit. Het is niet te bevatten.”

Bij de pinautomaat lagen woensdag veel bloemen. Ook is er een gedenkplek ingericht met lichtjes.