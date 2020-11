Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek Emmauscollege

De bewuste cartoon van spotprenttekenaar Joep Bertrams. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag. Ze worden verdacht van bedreiging en opruiing.

18-jarige vrouw op vrije voeten gesteld

De 18-jarige vrouw uit Rotterdam, die vrijdag werd aangehouden wegens verdenking van opruiing, is op vrije voeten gesteld. Ze blijft wel verdachte.

De 18-jarige vrouw had op sociale media opgeroepen strafbare feiten te plegen tegen een docent van het Emmauscollege, die in zijn klaslokaal een cartoon had hangen. De tekening, waarop een dader van de aanslag op Charlie Hebdo wordt bespot, hing er al vijf jaar en zette deze week kwaad bloed bij islamitische leerlingen van de school.

Na het tumult om de cartoon is de docent ondergedoken.

Jihadist

De spotprent is gemaakt door cartoonist Joep Bertrams, die er in 2015 de prestigieuze Inktspotprijs mee won. Op de prent staat een onthoofde man afgebeeld in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. Bertrams maakte de spotprent na de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs.

Een aantal leerlingen van de school zag er de profeet Mohammed in. Ze eisten dat de tekening zou worden verwijderd, omdat het ‘godslastering’ zou zijn. Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen op internet, waarna bedreigingen aan het adres van de leraar snel volgden. Onderwijsminister Arie Slob (Basisonderwijs) had eerder deze week contact met de bedreigde docent. Hij liet weten dat het kabinet ‘vierkant’ achter de bedreigde leraar staat.

PowNed

Het is sinds de cartoonrel onrustig bij de school. Een cameraploeg van PowNed werd donderdag nog door een leerling belaagd tijdens opnames, iets dat veel woede opriep in de Tweede Kamer.