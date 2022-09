Twee Nederlandse verdachten opgepakt na woningbeschieting in Antwerpen

De beschoten woning in Berchem, Antwerpen, was al meerdere keren het doelwit van aanslagen. Beeld BELGA

Tijdens de woningbeschieting was niemand in het huis aanwezig. De twee Nederlandse verdachten vluchtten in hun auto weg, waarna een getuige de Belgische politie alarmeerde. Die lichtte op haar beurt de Landelijke Eenheid in. Nederlandse politie kon de twee vlak over de grens klemrijden, meldt het Openbaar Ministerie in Antwerpen.

De beschoten woning in Berchem, Antwerpen, was al meerdere keren het doelwit van aanslagen. Begin augustus werd met zwarte verf ‘snitch’ op de voordeur gespoten. Naast de voordeur is een stuk stoep weggeslagen door een explosie een paar jaar eerder, zo zag Het Parool begin deze maand. Ook zijn ramen in het portiek gebarsten, als gevolg van een vuurwerkbom die er afgelopen juli afging.

Een dag nadat Het Parool had aangebeld bij de getroffen woning, deed de politie er een inval. Familieleden van de bewoners worden ervan verdacht begin augustus drie mannen ontvoerd en gemarteld te hebben. De slachtoffers zouden van plan zijn geweest een bom naar de woning te gooien.

Nederlandse criminelen in Antwerpen

Sinds juni werden dertien personen aangehouden in verschillende onderzoeken rond drugsgerelateerd geweld, aldus het OM. Tien verdachten werden in Nederland gearresteerd. Vier minderjarigen onder hen, zijn onder de jeugdrechter geplaatst. Ook heeft de Antwerpse politie de afgelopen weken verschillende auto’s met Nederlandse inzittenden aangehouden waarin wapens en munitie werd aangetroffen.

