Twee Nederlandse kinderen op ic: ‘Te vroeg voor link met corona’

De afdeling spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeld ANP

Dat zegt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam UMC. Bij hem zijn ongeveer tien Nederlandse gevallen bekend van kinderen die symptomen hebben als langdurig heftige koorts, rode ogen, gebarsten lippen, opgezwollen lymfeklieren en huiduitslag. In sommige gevallen komen daar heftigere klachten als hartproblemen bij, en is opname op de intensive care nodig.

De klachten lijken op symptomen van de ziekte van Kawasaki, waarbij de wanden van bloedvaten ontstoken raken. Die ziekte is niet met een test of via foto’s vast te stellen, alleen ‘met een klinische diagnose aan de hand van symptomen’. Volgens Kuijpers gaat het om symptomen die ‘goed te behandelen zijn’. De meeste patiënten herstellen goed en er is niemand overleden in Nederland. “Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om Kawasaki gaat, of dat de manifestaties afwijken en we het bijvoorbeeld incomplete Kawasaki kunnen noemen.”

Kuijpers zegt zich goed voor te kunnen stellen dat ouders zich zorgen maken, ‘maar er is nog geen sprake van een golf aan kinderen met een mysterieus ziektebeeld in Nederland’. Ook voor corona meldden kinderen zich ongeveer net zo vaak met soortgelijke klachten in ziekenhuizen. “Maar nu zijn we hier erg op gespitst, omdat er een epidemie heerst.”

Het is echter nog veel te vroeg om een link met het coronavirus te leggen. “Wellicht zijn de klachten van de kinderen aan een infectie te wijten, maar dat moeten we onderzoeken.” Tot nu toe testte een deel van de Nederlandse kinderen die opgenomen zijn met dergelijke klachten positief voor het coronavirus, maar een groter deel bleek negatief. Iedereen die met deze klachten in het ziekenhuis komt, wordt getest.

Twee kinderen op ic

Momenteel liggen in Nederland twee kinderen met de ontstekingsziekte op de intensive care. Beide kinderen zijn meerdere keren negatief getest op corona, aldus Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde tegen persbureau ANP. “In het pre-coronatijdperk liepen kinderen evenveel risico op Kawasaki, er is geen reden om te denken dat kinderen nu meer risico lopen dan voordat deze corona-ellende ons overviel.”

Vooral peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door besmetting met een bacterie of een virus. Illy: “In andere Europese landen zijn enkele kinderen met Kawasaki wel positief getest op het coronavirus. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. We houden het goed in de gaten, we hebben voortdurend contact met collega’s om te zien of er stiekem toch een relatie is, maar we weten het nog niet. Het is nog veel te vroeg om een verband te zien.’’

Honderd Europese gevallen

Volgens de Britse krant The Guardian zijn er in zes andere landen al bijna honderd gevallen geteld. De ziekte kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten een toename zagen van het aantal kinderen dat in ziekenhuizen werd opgenomen. De Britse gezondheidsdienst NHS waarschuwde om ‘kinderen die met zulke klachten de dokter bellen, zo snel mogelijk te behandelen’.

De kinderen hadden veelal last van hevige buik-, maag- en darmklachten en een stevige koorts. Sommigen hadden long- en hartproblemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn enkele kinderen eraan bezweken, in de andere landen zijn geen sterfgevallen bekend. In België werden de afgelopen dagen enkele gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen, volgens de krant HLN.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft kinderartsen opgeroepen alert te zijn op kinderen met heftige ontstekingsklachten.