Twee Nederlanders opgepakt in België voor mogelijke aanslag

Beeld ANP / Robin Utrecht

Het toezicht in Mechelen was al verhoogd vanwege eerdere aanslagen. Het tweetal reed in een auto met een Nederlands kenteken dat als verdacht werd gezien. Zij hadden een bivakmuts bij zich, evenals een jerrycan, spuitbussen met verf en verschillende mobieltjes. Ook werden spandoeken aangetroffen met een tekst die gelinkt kan worden aan eerdere aanslagen in Mechelen.

“Een geplande nieuwe aanslag, mogelijk te kaderen binnen het drugmilieu, lijkt hiermee te zijn vermeden,” zegt een parketwoordvoerder over de arrestaties. Er wordt onderzoek gedaan naar deelname aan een criminele organisatie.

Het tweetal moet dinsdag in de rechtbank verschijnen.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: