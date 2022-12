Twee miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op het dak: ‘We komen in de buurt van de wereldkampioen’

Zonnepanelen op de daken bij de Marcantilaan. Beeld ANP / Evert Elzinga

Dat betekent dat in één op de vier huishoudens in Nederland de kerstboom dit jaar dankzij zonnestroom oplicht. Vooral op daken van koophuizen liggen vaak zonnepanelen: 35 procent heeft ze. Bij sociale huurwoningen gaat het om 16 procent.

Twee jaar geleden stond de teller in Nederland nog op ongeveer 1 miljoen en in augustus ging het volgens Techniek Nederland nog om 1,5 miljoen daken. Zo’n 600.000 zonnepanelen liggen op Amsterdamse daken; goed voor 74 megawatt aan zonne-energie. De hoge energieprijzen, de uitgestelde afbouw van de salderingsregeling en de toename van eenvoudige financieringsopties maken zonnepanelen steeds aantrekkelijker, volgens DNE.

Europees kampioen

Nederland mocht zich, ondanks onze noordelijke ligging en minder gunstige instraling van de zon, al Europees kampioen noemen als het gaat om zonne-energievermogen per persoon, maar heeft die koppositie nu verder verstevigd. In mei stond de teller volgens een rapport van SolarPower Europe op 825 watt per persoon. We moeten wereldwijd alleen nog Australië voor ons dulden. En dat terwijl Nederland ongeveer tien jaar geleden nog onderaan of in de middenmoot van dergelijke ranglijsten bungelde.

Het tweemiljoenste zonnesysteem wordt vandaag, in gezelschap van energieminister Rob Jetten, geïnstalleerd bij een gezin uit Hoofddorp. Het gaat om panelen van Solarge; die zijn volledig circulair ontworpen en in Nederland gemaakt. Bij de productie is 75 procent minder CO 2 uitgestoten. Die lichtgewichtpanelen ontwierp Solarge samen met bouwbedrijf Heijmans, onderzoeksinstituut TNO, kennisinstituut Solliance en kunststoffabrikant Sabic.

Recyclen van zonnepanelen

Er is steeds meer aandacht voor het recyclen van zonnepanelen: bij de productie ervan worden grondstoffen als zilver, koper en silicium gebruikt. “Vanwege de enorme groei van zonnepanelen is dit nu een belangrijk topic,” zegt Arthur Weeber, expert zonne-energie bij TNO. Van zilver en silicium kunnen batterijen en, opnieuw, zonnepanelen worden gemaakt. TNO onderzoekt momenteel hoe dat nog beter en hoogwaardiger kan. “De eerste resultaten zijn positief.”

Volgens Weeber is het economisch gezien nog niet altijd even aantrekkelijk om panelen te recyclen, maar door schaalvergroting komt dat wel, denkt hij. “Zonnepanelen hebben een lange levensduur van 25 jaar of meer, daarom moeten we nu zorgen dat we er straks klaar voor zijn.”