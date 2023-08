Twee mensen onwel door chemische stoffen in ‘vermoedelijk’ drugslab in Nieuw-West

In een woning aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West zijn twee mensen onwel geworden door chemische stoffen. In het pand werd vermoedelijk drugs gemaakt. Beeld Het Parool

De mannen zijn aangetroffen ‘in of in de nabijheid van’ een ruimte waarin zich chemische stoffen bevonden, aldus een woordvoerder van de politie. De politie heeft het vermoeden dat er drugs gemaakt worden in het pand.

Rond 18.00 uur kreeg de politie de melding. De politie heeft de straat afgezet. De mannen die onwel waren werden door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Toffe buren

Een buurtbewoner, die liever anoniem wil blijven, zegt dat hij op het balkon een sigaret ging roken toen hij ineens twee mannen op de grond zag liggen. “Eerst dacht ik aan een vechtpartij, maar er was geen bloed te zien. Toen dacht ik dat ze misschien het gas aan hadden laten staan. Nu blijkt dat het waarschijnlijk komt door chemische stoffen van een mogelijk drugslab. Ik weet niet wat er aan de hand is, heb nooit iets gemerkt. Het zijn toffe buren.”

