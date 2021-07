Twee medewerkers Haagse ggz-instelling ernstig gewond bij geweldsincident, verdachte dood gevonden

Bij een 'ernstig geweldsincident' bij de Haagse GGZ-instelling Parnassia zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Beeld Hollandse Hoogte / AS Media

Na het incident werd een straat verderop een zwaargewonde man aangetroffen in een blauwe Renault Twingo. Het ging om de verdachte van het incident, een 67-jarige man uit Rijswijk, die was gevlucht. Reanimatie mocht niet meer baten, de man overleed ter plekke. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven, meldt de politie.

‘Ernstig geweldsincident’

Zes ambulances en twee traumahelikopters rukten maandagochtend uit nadat er een melding binnenkwam van een schietpartij nabij de ggz-instelling. De twee slachtoffers zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of er daadwerkelijk is geschoten, kan de politie nog niet bevestigen. Zij spreken in elk geval van een ‘ernstig geweldsincident’.

De ggz-instelling reageert geschokt op de situatie. De schietpartij zou in het pand begonnen zijn. Personeelsleden hebben zich verstopt op het moment dat er schoten werden gehoord. Een aanwezige psycholoog belde tijdens het schieten naar haar dochter. “Er is geschoten. Ik ben me nu aan het verstoppen,” zei ze via de telefoon tegen haar kind. Een omstander zegt dat de dader vervolgens naar buiten is gelopen en daar op nog iemand heeft geschoten. Of de schutter buiten ook nog iemand heeft geraakt, kan de politie (nog) niet bevestigen.

Onderzoek

Met de dood van een verdachte vervalt zijn rechtsvervolging, wel doet de recherche verder onderzoek naar de omstandigheden rondom dit incident. Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben.

Denkt u aan zelfdoding? Heeft u nu hulp nodig? Bel 113 of 0800-0113 (gratis) of chat via 113.nl.