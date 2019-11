Twee mannen aangehouden voor voorbereiden aanslag in Nederland

De DSI, de Dienst Speciale Interventies. Beeld ANP

Het mogelijke doelwit van de aanslag is onbekend. Bij de verdachten zijn geen vuurwapens of explosieven aangetroffen. Wel ontdekte de politie in een verborgen ruimte boven een plafond in de woning van een van de mannen een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten.

Een van de mannen werd maandagmiddag aangehouden op straat in Den Haag, de ander in zijn woning in Zoetermeer. De verdachten worden gehoord en zullen donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Aan de hand van informatie van de AIVD startte de Landelijke Eenheid van de politie begin oktober een strafrechtelijk onderzoek. In een bericht van de inlichtingendienst stond dat de verdachten de bedoeling hadden om een jihadistische aanslag te plegen, met explosieven. Voor dat laatste wilden de mannen een training volgen. De politie heeft infiltranten ingezet om bewijs tegen de verdachten te verkrijgen.