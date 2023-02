Twee keer in één maand wateroverlast in de Nieuwe Spiegelstraat: ‘Dit heb ik in 40 jaar nooit meegemaakt’

Lekkage in de kelder van antiekwinkel Kramer Kunst en Antiek in de Nieuwe Spiegelstraat. Volgens Roeland Kramer is er onder meer schade aan kunstvoorwerpen, etsen en schilderijen. Beeld Hannah Bults

In de kelder van antiekwinkel Kramer Kunst en Antiek staat maandag een waterpomp tussen de keramieken grachtenhuisjes en tegeltjes. “Een doekje tegen het bloeden,” zegt medewerker Chris, die met een waterstofzuiger over de kletsnatte vloerbedekking gaat. Dozen vol spullen liggen opgestapeld tussen plasjes water.

Maandag ontstond er wateroverlast op de hoek van de Nieuwe Spiegelstraat en de Prinsengracht. De oorzaak was een lek in een drinkwaterleiding, die in de loop van de dag door Waternet werd hersteld. Er werd een aannemer ingeschakeld om het water uit de kelders van omliggende panden te pompen. Opvallend: een kleine maand geleden hadden bewoners en ondernemers op deze hoek ook al last van overstromingen.

Afwatering

“Eigenlijk is het sinds de start van de werkzaamheden bal,” zegt Roeland Kramer, mede-eigenaar van de antiekzaak. Sinds het begin van het jaar wordt de Nieuwe Spiegelstraat heringericht en is de straat opengebroken. Na hevige regenval ontstond er op 15 januari bij meerdere panden flinke wateroverlast. Kramer: “Sindsdien staat de kelder continu blank. Dat komt overduidelijk doordat de straat eruit is gehaald en de afwatering niet in orde is.”

Volgens Kramer is er schade aan kunstvoorwerpen, etsen en schilderijen. Ook de algemene inventaris, zoals de vloerbedekking, stellages en kasten, is beschadigd. “We hebben nu al week na week last van plassen in de kelder,” zegt Kramer. “En vandaag is het dus heel heftig teruggekomen.”

Een buurtbewoner, die liever anoniem wil blijven, denkt ook dat de overlast te maken heeft met de werkzaamheden. “Ik woon hier al bijna veertig jaar en heb nog nooit natte voeten gehad,” zegt hij. Toen zijn kelder een maand geleden blank stond, moest hij een week lang om de twee uur een wekker zetten om de waterpomp aan te doen. “Ik dacht dat ik er vanaf was, maar nu is het weer raak. Het lijkt alsof er iets niet helemaal goed gaat met de werkzaamheden.” Hij denkt ook dat de overlast ligt aan het ontbreken van afvoermogelijkheden, in combinatie met een hoge grondwaterstand.

Gestegen waterpeil

Nadia Roshchupkina van bakkerij Oh my Cake! werd maandagochtend gebeld door haar bovenburen die vertelden dat er kortsluiting was ontstaan. “Er stond 25 centimeter water in de kelder,” zegt ze. Hoe erg de schade is weet ze nog niet, maar ze vreest voor haar vijf vriezers. “We zijn al een maand gesloten vanwege de werkzaamheden,” zegt ze. “Er kunnen bijna geen klanten bij onze winkel komen. En nu dit.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de wateroverlast de tweede keer is in korte tijd. “Heel vervelend, vooral omdat er veel ondernemers zijn die kunst en antiek in hun kelders hebben.” Volgens de woordvoerder is de wateroverlast van afgelopen maand het gevolg van een gestegen grondwaterpeil. Omdat de straat openligt, kan het water sneller boven de grond komen. Waternet houdt het peil in de gaten.

De gemeente heeft een schade-expert ingeschakeld om de schade te inventariseren.

