Twee gewonden na steekpartij Albert Heijn Belgiëplein, verdachte aangehouden

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. Beeld Joris van Gennip

Aan de steekpartij is mogelijk een ruzie voorafgegaan, zei een woordvoerder van de politie woensdagavond. Het mogelijk gebruikte mes is in de winkel aangetroffen.

Een van de slachtoffers is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De ander is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

In de supermarkt waren veel getuigen aanwezig. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: