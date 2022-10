Twee gewonden bij schietpartij op Oude Turfmarkt in Amsterdam-Centrum

Een groot gebied rondom de Oude Turfmarkt is afgezet. Beeld Het Parool

Een man die op het terras van Brasserie Meuwese zat, op de hoek van het Rokin en de Langebrugsteeg, zegt dat hij omstreeks 18.45 uur uur vijf schoten hoorde vanuit de richting van de Taksteeg. Meteen daarop renden mensen weg uit de steeg. Op de Oude Turfmarkt, enkele meter voor rederij Kooij, viel er volgens de man een vrouw schreeuwend op de grond. Zij is enige tijd later afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie is de vrouw zeer waarschijnlijk geraakt door een verdwaalde kogel. Een tweede persoon raakte licht gewond en wordt gehoord door de politie.

Een medewerker van een bad- en cosmecticaproductenwinkel in de Taksteeg stelt dat de twee mannen die bij het incident betrokken waren in verschillende richtingen weggevlucht. Het zou gaan om twee donker getinte mannen van eind 20 jaar. Een van de mannen draagt een baseball pet. De politie is op zoek naar deze personen en doet een oproep via Burgernet. Mensen die de mannen zien wordt nadrukkelijk verzocht ze niet zelf te benaderen.

Geen gerichte actie

Het lijkt geen gerichte actie, zegt een woordvoerder van de politie. “We denken dat de dader niet naar het centrum is gekomen om hier iemand neer te schieten. Maar het is nog te vroeg om meer over de aanleiding te kunnen zeggen. Het hangt daar vol met camera’s, dus die beelden onderzoeken we nu ook,” aldus de woordvoerder.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig op Rokin en Oudezijds Voorburgwal. Ook zijn de Taksteeg en Langebrugsteeg afgesloten en een deel van het Spui en Rokin en metrohalte Rokin. Politie ter plaatse doet onderzoek.

AMSTERDAM: Omg Taksteeg/Rokin zijn wij op zoek naar 2 mannen. 1: do getint, baseball pet, do kleding, 2: do getint. Beide eind 20 jaar. Niet zelf benaderen, bel direct 112 https://t.co/GfdQEVH80Y — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 18 oktober 2022

We doen uitgebreid onderzoek in de omgeving van de Oude Turfmarkt nadat daar rond 18.45 uur is geschoten. Één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd, een tweede persoon raakte lichtgewond. Aanleiding is nog onbekend. We spreken graag met getuigen. Bellen kan via 0900-8844. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 18 oktober 2022

Schietpartij Rokin pic.twitter.com/cK9rNsRdHh — W. Ploos van Amstel (@Amsterdam1012) 18 oktober 2022

