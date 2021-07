Twee gewonden bij ernstig geweldsincident Haagse GGZ-instelling, mogelijke dader dood gevonden

Bij een 'ernstig geweldsincident' bij de Haagse GGZ-instelling Parnassia zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Beeld Hollandse Hoogte / AS Media

In een blauwe Renault Twingo, die in de directe omgeving staat geparkeerd, is een overleden persoon aangetroffen. “We onderzoeken of dit de verdachte is.”

Zes ambulances en twee traumahelikopters zijn uitgerukt nadat er een melding binnenkwam van een schietpartij nabij de GGZ-instelling. Twee personen zijn ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Of er daadwerkelijk geschoten is, is niet duidelijk. De politie spreekt in elk geval van een ‘ernstig geweldsincident.’

Politie en recherche zijn aanwezig om onderzoek te doen. De directe omgeving is afgezet. De blauwe Renault Twingo, met daarin het stoffelijk overschot van één persoon, is afgeschermd met een witte politietent.

Parnassia reageert geschokt op de situatie. Bij de GGZ-instelling is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en wie er gewond is geraakt.