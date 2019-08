‘Twee Forum-senatoren mee naar nieuwe partij Henk Otten’

Dat meldt De Telegraaf.

Hij neemt zeker twee FVD’ers mee: partijman van het eerste uur Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, die zich eerder nog inzette voor een ultieme lijmpoging tussen Thierry Baudet en Henk Otten.

Scheuring

Nu Otten twee senatoren meeneemt naar zijn nieuwe partij, is de scheuring in Forum voor Democratie een feit. Een kwart van de FVD-senaatsfractie is overgestapt. Volgens Otten worden het er nog meer.

Er was een oprichtingsvergadering op een hotelterras in Zwolle. “In de senaat en in de Statenfracties zijn meer mensen die willen overstappen. We smeden een hechte club”, zegt Otten.