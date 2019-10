Twee doden in Groninger bioscoop: politie zoekt vermeende moordenaar

De gezochte verdachte: Ergün Senarabaci. Beeld Politie Nederland.

De verdachte kwam volgens de politie in beeld tijdens het onderzoek naar de gewelddadige dood van de twee slachtoffers. Het is volgens haar onbekend waar Ergün Senarabaci momenteel verblijft. Daarom wordt een recente politiefoto en zijn identiteit vrijgegeven. Ook geeft de politie twee stills vrij van het moment waarop Senarabaci de bioscoop verlaat.

Ergün Senarabaci is 1.72 lang en heeft donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is en draagt een baard. Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen een grijze rugtas, donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.

Agenten vonden de lichamen omstreeks 09.20 uur in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. De politie weet wie de slachtoffers zijn maar kan over hen nog niks naar buiten brengen. Dit omdat nog niet alle nabestaanden zijn bereikt, meldde een woordvoerster op Twitter.

Mogelijk schoonmakers

Het gerucht gaat dat de twee doden schoonmakers zouden zijn maar de politie wil daar nog niet op ingaan. Facilicom, de facilitaire dienstverlener waaronder schoonmaakbedrijf Gom valt die alle Pathé-vestigingen schoonhoudt, zegt nog niks te kunnen zeggen. “Wij wachten het onderzoek af,” aldus een woordvoerster.

De lichamen zijn omstreeks half acht vanavond overgebracht naar een mortuarium. Een Team Grootschalige Opsporingen met politiemensen uit verschillende diensten onderzoekt de zaak.

Pathé meldt dat de bewuste bioscoop dit weekend dicht blijft. “Iedereen die een ticket heeft gekocht, krijgt natuurlijk het geld terug,” laat de bioscoopketen op Twitter weten.

Het Gedempte Zuiderdiep was een groot deel van de dag afgesloten. De parkeergarage onder het Pathé-complex was tot het begin van de middag dicht in verband met het onderzoek. De directe omgeving rond het pand is afgezet en aan het zicht onttrokken met hekken voorzien van zwart plastic.

Controle

Hoe de slachtoffers in de bioscoop terecht zijn gekomen, is onduidelijk. Normaal gesproken controleert het personeel de zalen voor sluiting van het complex, het is onduidelijk of dat gisteren ook is gebeurd. De bioscoopketen reageert vooralsnog niet op vragen hierover. Wel heeft Pathé een kort statement geplaatst op Twitter waarin ze haar medeleven uit met de familie van de slachtoffers.