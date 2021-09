Twee doden bij steekpartij Almelo, man schiet met kruisboog

De man schoot voor zijn aanhouding ook met een kruisboog vanaf zijn balkon in de flat aan de Steynstraat, een zijstraat van de Schoolstraat. De politie riep op Twitter op de locatie te mijden. Rondom de plek van het incident werd een groot gebied afgezet.

Volgens omstanders waren er vervolgens verschillende schoten te horen. Op beelden is te zien hoe een man vanaf het balkon met een kruisboog schiet. Op de achtergrond zijn schoten van de politie te horen.

Zes ambulances

Liefst zes ambulances en minstens evenveel politieauto’s rukten uit naar het plaats delict. Een arrestatieteam van de politie was ook snel ter plaatse. Duidelijk is dus dat de politie een vuurwapen heeft moeten gebruiken bij het incident. Volgens omwonenden zou iemand zich in een flat hebben opgehouden ‘met een groot wapen’. Op straat is een plek afgezet waar een pijl van een kruisboog is neergekomen.

In de woning werden drie slachtoffers aangetroffen, waarvan er twee waren overleden. Om wie het gaat, is onduidelijk. De politie meldt dat er in elk geval één persoon is aangehouden en dat de situatie inmiddels onder controle is. De meeste ambulances en politiewagens maken inmiddels weer rechtsomkeert.

Voor zijn aanhouding schoot de vermoedelijke dader met een kruisboog vanaf zijn balkon. Beeld Twitter Mark Mensink