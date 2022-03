Twee doden bij schietpartij in McDonald's Zwolle

Hulpdiensten bij de McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle na een schietincident Beeld Stefan Verkerk

Het incident vond rond 18.00 uur plaats in het restaurant aan de Floresstraat. Een woordvoerder van McDonald’s spreekt van een ‘verschrikkelijke gebeurtenis’. “We leven mee met de nabestaanden van het mogelijke slachtoffer en bieden nazorg aan ons team. Het heeft een hele diepe indruk gemaakt.”

Personeel van de vestiging en familie van de slachtoffers, die 57 en 62 jaar oud waren, reageerden zeer aangeslagen. De broers van Turkse komaf runden in de loop der jaren meerdere restaurants en andere ondernemingen in Zwolle en omgeving.

Over de zoektocht naar de dader(s) kan een woordvoerder van de politie Oost-Nederland op dit moment nog niks zeggen. Het onderzoek loopt, hierbij is ook een politiehelikopter ingezet. De omgeving van de McDonald’s is afgezet voor onderzoek. De politie vraagt mensen weg te blijven zodat er zorgvuldig onderzoek kan worden gedaan. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden.

Hele magazijn

Een gezin uit Zwolle zat op dat moment rustig te eten, vertelt de vader aangeslagen. Het was er goed druk en er heerste aanvankelijk een rustige sfeer, vertelt hij. “Ik was er met mijn vrouw en twee kinderen, een jongetje van twee jaar en een meisje van vier. Mijn stiefmoeder was er ook bij en vierde haar verjaardag.”

Hij herinnert zich nog dat er een man in een lange bruine jas eten bestelde bij de kassa. “Ik zag hem toen met zijn dienblad lopen naar een tafeltje waar twee andere mannen zaten. Ik kende hen van gezicht, het zijn ondernemers. Opeens pakte de man met het dienblad zijn pistool en begon op borst en hoofd van de twee mannen te schieten. Hij schoot zo zijn hele magazijn leeg!”

De vader dook op dat moment weg en bracht zijn kinderen, die hevig in paniek waren, in veiligheid. Op het moment dat de schutter ervandoor ging, probeerde hij nog eerste hulp te verlenen aan de slachtoffers. “Eén man was al overleden, maar de ander leefde nog en stak zijn vinger omhoog. Je kon echt zien dat hij vocht voor zijn leven. Ik heb hem opgetild en op de grond gelegd, waarna het personeel overging tot reanimatie. Toen ben ik met mijn gezin weggegaan.”

Rond 18:00 uur heeft er een dodelijk schietincident plaatsgevonden aan de Floresstraat in Zwolle. De omgeving is afgezet voor onderzoek. We vragen getuigen zich bij ons te melden via 0900-8844. ^SL — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) 30 maart 2022

De adrenaline giert nog door het lichaam van de Zwollenaar. “Het is niet normaal wat we hebben gezien. Een schietpartij in de McDonald’s, waar allemaal jonge kinderen waren. Dit zie je normaal alleen in van die heftige misdaadseries, zoals Narcos.” De man gaat zijn verhaal doen bij de politie en gaat ook contact opnemen met Slachtofferhulp. “Want dit maak je niet dagelijks mee, man. Dit is niet normaal.”

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, reageert geschrokken op het schietincident. “Mijn gedachten zijn bij alle getroffenen en de nabestaanden van de slachtoffers en bij iedereen die er ongevraagd ooggetuige van is geweest.” Snijders kan niets zeggen over het incident. “Er zijn twee slachtoffers te betreuren. Ik ben zeer geschrokken van deze heftige gebeurtenis, die veel impact heeft op de medewerkers en de aanwezige bezoekers. Er is slachtofferhulp voor wie daar behoefte aan heeft.”

Steun voor slachtoffers

Op sociale media en Turks-Nederlandse sites wordt volop stilgestaan bij het overlijden van de broers. Hüseyin leverde journalistieke bijdrages aan onder andere de Turkse nieuwssite InterAjans voor de Turkse gemeenschap in Nederland.

Hüseyin runde verder lange tijd restaurant Sahara aan de Melkmarkt in de Zwolse binnenstad. Vanuit die hoedanigheid en zijn betrokkenheid bij voetbalclub Be Quick ’28 sponsorde de Zwollenaar jarenlang het Sahara Torunlar-voetbaltoernooi bij de Zwolse amateurclub.