Twee doden bij flatbrand Arnhem, tieners opgepakt

De flat aan het Gelderseplein in Arnhem. Beeld ANP

Bij de brand kwamen in een lift een 39-jarige vader en zijn zoontje van vier om het leven. De 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat toen de brand uitbrak en heeft zich waarschijnlijk met de lift in veiligheid willen brengen. Een groot deel van de flat van negen verdiepingen stond vol rook. De lift is waarschijnlijk tot stilstand gekomen doordat de stroom uitviel in het gebouw.

Het onderzoek van de politie is ondertussen in volle gang. Volgens een woordvoerder zijn in de portiek sporen aangetroffen die erop wijzen dat vuurwerk in de hal is afgestoken. Ook worden er camerabeelden bekeken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de oorzaak van de brand.

Woest

Eric Angenent, de directeur van woningcorporatie Vivare, is verdrietig en woest. “Het maakt me pislink als er daadwerkelijk vuurwerk in de portiek is afgestoken,” zegt hij tegen RTL Nieuws. ”Het moet nu maar eens afgelopen zijn met consumentenvuurwerk.” In de brief aan de bewoners heeft de Vivare-directeur laten weten zich goed te kunnen voorstellen ze geschrokken zijn en vragen hebben. De woningbouwvereniging organiseert binnenkort samen met de gemeente en de politie een bijeenkomst.

Burgemeester Ahmed Marcouch reageerde geschokt op het liftdrama en leeft mee met de slachtoffers, zo schrijft hij op Twitter. Hij noemt de brand ‘een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen. Ik leef intens met hen mee. Mijn gedachten gaan ook uit naar hulpverleners die hebben getracht levens te redden.’