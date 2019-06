Twee doden bij crash sportvliegtuigje Willemstad

Het andere sportvliegtuigje is na de botsing veilig geland. Dat meldt een medewerker van de verkeerstoren van Breda International Airport, waar de beide toestellen waren opgestegen. In beide vliegtuigjes zaten twee mensen, allemaal mannen.

De vier mannen zijn bekend op de luchthaven. “Het zijn allemaal ervaren vliegers. Ze gingen formatievliegen. We hadden ze een uur geleden nog hier op de toren,” aldus de medewerker. Ook hij heeft gehoord dat het andere vliegtuig is gecrasht, maar heeft daar geen nadere informatie over.

Op de luchtvaartradar is te zien dat een Cessna-vliegtuigje ter hoogte van Willemstad van koers veranderde. Het gaat om een Cessna 172R Skyhawk. Het vliegtuigje zou op weg zijn geweest naar Rotterdam.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Een traumahelikopter is inmiddels geland. De Onderzoeksraad is onderweg naar Willemstad voor verkennend onderzoek.

Bij Breda International Airport weten ze nog weinig meer. “We werken nu een aantal protocollen af,” zegt directeur Jan Voeten.