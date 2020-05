Twee derde Nederlanders heeft last van mensen die te dichtbij komen

Beeld ANP

De conclusie dat het houden van 1,5 meter afstand in de supermarkt of op het werk zelfs in tijden dat veel mensen binnen blijven moeilijk te realiseren is, is een kleine domper voor het kabinet. De regering kondigde woensdag aan de samenleving weer stukje bij beetje op te gaan starten, waarbij de 1,5 meterregel een van de belangrijke pijlers is. Zo’n 83 procent van de bevolking denkt ook dat het houden van afstand helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Maar bijna driekwart van de Nederlanders ziet anderen in de supermarkt te dichtbij komen. Bij mensen die buitenshuis moeten werken, heeft een kleine twee derde hier last van. Bij een blokje om of het ontvangen van bezoek blijkt afstand houden eenvoudiger. Een kwart van de bevolking vindt het over het algemeen moeilijk om zich aan de afstandsregel te houden, blijkt uit het onderzoek van het RIVM en de GGD’s onder 90.000 Nederlanders van zestien jaar en ouder.

Goed nadenken

“Dit toont aan dat we heel goed moeten nadenken over hoe we de 1,5 metersamenleving van papier naar de praktijk kunnen vertalen,” zegt onderzoeker Marijn de Bruin van het RIVM. “Je ziet dat het nu al lastig is. Als we straks weer meer naar buiten gaan, als kantoren en de horeca weer openen, zal het echt een uitdaging worden om afstand te blijven bewaren.”

Geen handen meer schudden (90 procent) en thuisblijven bij verkoudheid (89 procent) zijn de twee maatregelen waar Nederlanders het meeste effect van verwachten. De meeste hygiënische adviezen blijken voor Nederlanders relatief weinig problemen op te leveren. Liefst 99,5 procent zegt geen handen meer te schudden en driekwart niest in de elleboog.

Meer dan tien keer per dag de handen wassen blijkt wel een uitdaging: 60 procent van de Nederlanders krijgt dat niet voor elkaar. Thuis handen wassen doen we wel, maar niet altijd volgens de richtlijnen (minimaal twintig seconden). Op bezoek bij een ander doen we het ook een stuk minder. De conclusie, volgens De Bruin: “Mensen willen wel, maar in de praktijk gaat het nogal eens mis.”

Lichaam en geest

Uit het onderzoek dat het RIVM en de GGD’s de afgelopen weken uitvoerden, blijkt dat de coronamaatregelen de nodige gevolgen hebben voor ons lichaam en onze geest. Zo is het eetpatroon van de meeste Nederlanders hetzelfde gebleven, maar beweegt ruim de helft van ons minder dan voor de coronacrisis. Zie hier de eenvoudige verklaring voor de coronakilo’s, die bij veel Nederlanders voor een strakker zittende broekriem zorgen.

De onderzoekers noemen de gevolgen voor onze fysieke, mentale en sociale gezondheid het ‘prijskaartje’ van de coronamaatregelen. Op geestelijk vlak blijken de gevolgen goed voelbaar. Een derde van de mensen zegt angstiger, somberder, gestrester en/of eenzamer te zijn. Een op de vijf heeft meer last van slaapproblemen.

“Hoe hoger het prijskaartje, des te meer het draagvlak van mensen voor maatregelen tegen de verspreiding van corona kan afnemen,” zegt RIVM-onderzoeker De Bruin. “Toch hoop ik dat mensen beseffen dat niet de maatregelen, maar het virus zelf dit soort gevolgen heeft. Als de maatregelen niet waren genomen, had dat tot 23.000 ic-opnames extra kunnen leiden, met heel veel andere negatieve gevolgen.”

Draagvlak

Bijna 70 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in de corona-aanpak van het kabinet, 6 procent van de bevolking totaal niet. De hygiënemaatregelen zeggen we ook op lange termijn goed vol te kunnen houden. Voor andere adviezen, zoals het beperken van het aantal mensen dat op bezoek mag komen, blijkt het draagvlak als ze nog maanden gaan duren sterker af te nemen.

De bezoekadviezen worden tot dusver redelijk tot goed nageleefd. Ruim 90 procent krijgt geen bezoek van meer dan drie mensen tegelijk, en rond de 80 procent bezoekt geen 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid. De helft van de Nederlanders zou het erg vinden om zelf corona te krijgen. Negen op de tien zou het (heel) erg vinden om een ander te besmetten.

Elke twee weken

Het RIVM en de GGD zullen het onderzoek voortaan elke twee weken uitvoeren, waardoor in beeld gebracht kan worden hoe de omgang van Nederland met de coronamaatregelen verandert.

Uit een andere studie van het RIVM bleek al dat Nederlanders hun best doen om de verspreiding van corona te voorkomen. Een steekproef van 2000 personen toonde aan dat mensen over de gehele linie per dag ongeveer 65 tot 75 procent minder mensen ontmoeten dan in 2017, vertelde Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM, onlangs.