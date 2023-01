Twee Amsterdammers aangehouden in onderzoek naar beschieting woning in Krimpen aan den IJssel

Beeld ANP / Hollands Hoogte / MediaTV

In de nacht van vrijdag 25 november op zaterdag 26 november, even na 01.30 uur, wordt een bewoonster aan de Acacia wakker van een harde knal. Er blijkt op de woning te zijn geschoten en er is ‘Tik Tak’ met graffiti op de deur geschreven.

Dinsdag 24 januari heeft de politie in deze zaak twee Amsterdammers aangehouden. De 51-jarige werd in zijn woning aangehouden. De 17-jarige werd aangehouden in een justitiële jeugdinrichting. Op drie locaties hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Een auto en meerdere mobiele telefoons zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt of de twee verdachten mogelijk ook betrokken zijn geweest bij andere geweldsincidenten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de woning aan de Acacia werd beschoten afgelopen jaar. In juli 2022 was de woning ook al twee keer doelwit van beschietingen. Hier raakte niemand gewond. Nadat er een verband werd gezien tussen een beschieting in november op een woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse en de beschieting aan de Acacia, is er een onderzoeksteam op de zaken gezet.

Bij beide woningen werden maatregelen genomen om meer aanslagen te voorkomen en in de buurt werden huizen bestuurlijk gesloten. De bewoners moesten een ander onderkomen zoeken.