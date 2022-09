Twee aardbevingen in ruim een uur in Groningen

Gaswinning bij Tjuchem in Noordoost-Groningen. Beeld ANP / Hans van Rhoon

De afgelopen weken werden al verschillende bevingen gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. Zo was er een met een kracht van 2.3 op 9 september, was er op 28 augustus een met een kracht van 1.3 en op 19 augustus een met een magnitude van 1.9.

In het gebied komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe was op 16 augustus 2012, bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.

De Veiligheidsregio Groningen spreekt van een ‘enorme knal’. “De schrik zit er weer goed in.” Volgens de veiligheidsregio zorgt de beving opnieuw voor schade aan huizen. De gemeente Het Hogeland, waar Uithuizen onder valt, laat weten dat de beving op verschillende plekken gevoeld is en dat inwoners schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Op Twitter zeggen meerdere mensen de beving zaterdag gevoeld te hebben, zoals Els Smits in het gehucht Doodstil onder Uithuizen. Berry Haan zegt dat het in Uithuizermeeden een ‘enorme donder en aardbeving’ was. “Hele huis trilde, ramen, planten verschoven.” Nettie Klompsma merkt op dat de betonnen vloer van haar sportschool trilde.

En ik in de sportschool te #Uithuizermeeden maar denken dat één of andere loeisterke krachtpatser loodzware gewichten op de grond liet valen, totdat ik besefte en iedereen daar besefte: #aardbeving...M 2,8



Het went nooit.

Echt nooit #Groningen #gaswinning #mijnbouwschade — Nettie Klompsma (@KlompsmaNettie) 24 september 2022

Parlementaire enquête

Momenteel heeft de Tweede Kamer een parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. Zij doet onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. Komende week worden onder anderen voormalig nationaal coördinator Groningen Hans Alders en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren onder ede door de commissie verhoord.