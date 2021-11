Tussenstand pilot boa-wapenstok: 10 van de 11 keer rechtmatig gebruikt

Een buitengewone opsporingsambtenaar. Beeld ANP

Sinds 4 maart dit jaar mogen twintig Amsterdamse boa’s een jaar lang werken met een korte wapenstok. Het afgelopen half jaar werd de wapenstok vijftien keer ‘ter hand genomen’, schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de raad. Dat betekent dat er niet mee is geslagen. Het tonen van de wapenstok is vaak al voldoende om een situatie te de-escaleren.

De boa moet telkens de afweging maken of het gerechtvaardigd is de wapenstok ook daadwerkelijk te gebruiken. In totaal is de wapenstok elf keer ‘fysiek gehanteerd’. Een toezichthouder beoordeelt telkens of dat rechtmatig is gebeurd. Er werd tien keer vastgesteld dat dat het geval was. De keer dat de stok onrechtmatig is ingezet, is uitgebreid geëvalueerd, schrijft Halsema.

In totaal doen tien gemeenten mee aan de pilot. In elke gemeente moesten de boa’s gerichte trainingen volgen over hoe ze moesten omgaan met de wapenstok. Ook doen ze mee aan een enquête over de ‘veiligheidsbeleving’.

Toenemende agressie

De twintig boa’s in Amsterdam, die uitgerust zijn met een korte wapenstok, zijn alleen operationeel in Centrum, omdat daar het meeste sprake is van geweld en agressie tegen boa’s.

Als de proef goed verloopt, wil dat nog niet zeggen dat Amsterdam alle boa’s het wapen gaat geven, benadrukt het bestuur. Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond willen graag zo snel mogelijk dat buitengewone opsporingsambtenaren een wapenstok krijgen, omdat volgens hen de agressie tegen handhavers in deze coronatijd toeneemt.

De afgelopen jaren hebben boa’s veel gedemonstreerd, ook in Amsterdam. Vakbondsvoorzitter Ruud Kuin stelde tijdens een demonstratie dat een wapenstok slechts een eerste stap zou vormen. ‘Een wapenstok is handig voor het uiteendrijven van grote groepen, maar ook pepperspray is nodig, voor mensen die flippen.’