Tussenstand Amsterdam: GroenLinks slinkt maar blijft grootste, PvdA en PvdD groeien

GroenLinks heeft in Amsterdam 18,2 procent van de stemmen bemachtigd. Dat is een verlies van meer dan 5 procent ten opzichte van vier jaar geleden, toen de partij 23,8 procent van de stemmen kreeg.

PvdA wint juist 4 procent en klimt daarmee naar 15,4 procent van de stemmen. Ook PvdD stijgt met bijna 3 procent en pakt 11,5 procent van de stemmen.

FvD grote verliezer

Regeringspartijen D66 (9,9 procent) en VVD (9,1) leveren in Amsterdam allebei in, net als alle andere partijen die vier jaar geleden ook meededen. De grote verliezer is Forum voor Democratie, die keldert van 8,7 procent naar 2,6 procent van de stemmen.

Van dat verlies profiteren de nieuwkomers Volt, BoerBurgerBeweging (BBB) en JA21. De pro-Europese partij Volt is met 7,7 procent van de stemmen de zesde partij van Amsterdam. Landelijke winnaar BoerBurgerBeweging (BBB) is de zevende partij met 5,2 procent van de stemmen. JA21 haalde ruim 3,2 procent van de stemmen.

Opkomst

De opkomst in Amsterdam voor de Provinciale Statenverkiezingen is 52,7 procent. Dat is ongeveer evenveel als vier jaar geleden, toen 53,2 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitbracht. Het opkomstpercentage is wel hoger dan de 46,6 procent bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van vorig jaar. Landelijk was het opkomstpercentage met 57,5 procent wat hoger dan in Amsterdam.

