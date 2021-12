Turkse influencer niet de cel in na bezoek seksmuseum Amsterdam

Merve Taşkin. Beeld facebook

De jonge vrouw maakte via sociale media bekend dat ze een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. Ze zei zich tevergeefs te hebben beroept op de vrijheid van meningsuiting.

Taşkin, die op Instagram ruim een half miljoen volgers heeft, kwam in de problemen na een bezoek aan Nederland. Daar deed ze verslag van op sociale media. Taşkin bezocht onder meer het Sexmuseum. Dat bleef niet onopgemerkt in Turkije, waar de autoriteiten haar vervolgden voor het verspreiden van obsceen materiaal.

Bikini

Taşkin is populair onder jonge Turken. De influencer post foto’s en filmpjes van zichzelf die slecht vallen bij het conservatieve deel van de Turkse bevolking. Zo poseert ze regelmatig in bikini.

Toen ze eerder dit jaar sprak met Het Parool vertelde ze ‘niet de gevangenis in te willen voor een foto’. Begin vorig jaar was Taşkin in Amsterdam om haar verjaardag te vieren. Ze bezocht coffeeshops en bekende cafés als The Old Sailor. Foto’s van haar bezoek plaatste ze op Instagram, waaronder een met seksspeeltjes in het Sexmuseum. Naar aanleiding van die foto werd ze enkele maanden later door de Turkse politie opgepakt in Istanboel.

“Ik heb toen een verklaring afgelegd bij de politie,” aldus de influencer. “Ik dacht dat het voorbij was, maar maanden later ben ik weer opgepakt. Dit was tijdens mijn zomervakantie in Çanakkale, toen ik een hotel zat. Ik heb toen een nacht vastgezeten en heb de aanklager uitleg gegeven over de posts. Hij zei toen dat ik vrij was.”

Taşkin zei enkele maanden geleden dat ze de afgelopen anderhalf jaar veel ‘posts en tweets’ heeft verwijderd, omdat ze bang is voor de gevolgen. “Ik wil niet de gevangenis in voor een foto die ik deelde in het Sexmuseum in Amsterdam.”

De influencer zei donderdag geen gelijk te hebben gekregen van de rechter. Ze kreeg naar eigen zeggen een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Die hoeft ze alleen uit te zitten als ze de komende jaren andere strafbare feiten begaat.