Turkije start onderzoek naar Wilders na tweet over ‘terrorist’ Erdogan

Het zou gaan om een tweet met een foto die op 15 februari is geplaatst. Wilders deelde toen een illustratie van Erdogan met de mededeling ‘terrorist’. Hij noemde de Turkse president in een ander bericht een ‘levensgevaarlijke islamist die aanzet tot haat en terreur ook hier in Nederland.’

Erdogan deed vorig jaar nog aangifte tegen Wilders wegens belediging. Ook daar blikte de PVV-leider deze week op Twitter op terug. ‘Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de Navo zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!’

Timing

Het is onduidelijk of de stap van de Turken te maken heeft met ophef die gisteren ontstond. Toen eiste Wilders, met andere Kamerleden, duidelijkheid over een uitgelekte analyse waarin antiterrorismecoördinator NCTV zorgen uit over de islamistische koers van Erdogan. Vooral de effecten hiervan op Turkse Nederlanders maken dat partijen opheldering willen van het kabinet. Oppositieleider Geert Wilders wil dat de nota naar de Kamer wordt gestuurd.

In de analyse, in handen van tijdschrift HP/De Tijd, beschrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat Erdogan vrij baan geeft aan salafistische groepen (ultraconservatieve islamitische groepen die de islamitische wet sharia voorstaan). De ‘antiwesterse religieuze boodschappen en activiteiten, die president Erdogan regelmatig ventileert’, kunnen volgens de NCTV ‘haat zaaien onder bepaalde groepen Turkse Nederlanders’ en ‘ervoor zorgen dat zij zich van de Nederlandse maatschappij en het democratische systeem afkeren’.

Als die groep blijft groeien, en de loyaliteit aan Erdogan van bepalende invloed blijft op deze Turkse Nederlanders, dan ‘bestaat de kans dat hun handelen niet langer past binnen de normen en waarden van de democratische rechtsorde’, waarschuwt de NCTV.