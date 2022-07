Tumor bij Dortmund-spits Haller blijkt kwaadaardig

Sebastien Haller. Beeld AFP

De spits hoorde twee weken geleden dat er een tumor in zijn teelbal is ontdekt. Haller moest vroegtijdig het BVB-trainingskamp in Zwitserland verlaten, omdat hij zich niet goed voelde. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een zaadbal had. Hij onderging eerder deze week al een medische ingreep.

“Sebastién krijgt nu de best mogelijke behandeling en de kans op herstel is zeer groot. We wensen hem en zijn familie veel sterkte en optimisme en onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd,” aldus sportdirecteur Sebastian Kehl.

Dortmund vraagt de media en fans om begrip en zegt de komende maanden geen medische details over de behandeling te kunnen geven.

De 28-jarige spits verruilde deze zomer Ajax voor Dortmund voor 31 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot bijna 35 miljoen euro.

