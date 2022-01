Tropenmuseum komt met vaste collectie over koloniaal verleden

Het werk Rewriting History van Fabiola Jean-Louis is onderdeel van de nieuwe expositie 'Onze koloniale erfenis'. Beeld Tropenmuseum Amsterdam

Het Nederlandse koloniale verleden in Suriname en het Caraïbisch gebied en Indonesië staan centraal in de collectie, evenals als het effect van dat verleden in het hedendaagse leven daar. Bijvoorbeeld negatieve effecten van het koloniale verleden, zoals ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.

Met de tentoonstelling wil het museum ‘bijdragen aan bewustwording van de structuren en verhoudingen’ die met kolonialisme zijn geïntroduceerd. ‘Door te laten zien hoe de koloniale geschiedenis een onvoltooid verleden tijd is, wil het Tropenmuseum bijdragen aan het debat in de samenleving en aan een meer rechtvaardige maatschappij’, aldus het Amsterdamse museum.

Een team van conservatoren is momenteel bezig om historische voorwerpen, verhalen, kunstwerken, films en foto's te verzamelen. Daarnaast heeft een aantal kunstenaars opdracht gekregen om speciaal voor deze editie een werk te maken.

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum in Amsterdam had vorig jaar voor het eerst een expositie over het slavernijverleden in de koloniale tijd, van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. De tentoonstelling werd door bijna 80.000 mensen bezocht en was ook online te bekijken.