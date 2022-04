Tropenmuseum komt met gebaar voor tot slaaf gemaakte

Het gebaar voor het begrip is dat van geketende handen. Het vervangt het volgens het Tropenmuseum ‘pijnlijke beeld’ van het gebaar voor slaaf, waarbij een band om de nek met daaraan geschakeld een ketting wordt verbeeld. Door het gebaar van geketende handen te hanteren, moet duidelijk zijn dat iemand in het koloniale verleden niet zelf koos voor dit leven, maar dat iemand anders nodig was om een persoon tot slaaf te maken.

Het idee om voor het begrip tot slaaf gemaakte ook een zelfstandig gebaar te maken is ontstaan in gesprek met een dove museumdocente tijdens een training. In overleg met het Tropenmuseum en het Nederlandse Gebarencentrum is na dat idee het gangbare gebaar aangepast. De wijziging is nog niet officieel opgenomen in de NGT, maar wordt nu wel specifiek toegepast in het museum.

Roos Wattel van Stichting IN Gebaren is blij met de samenwerking: “Dit is belangrijk, omdat het bijdraagt aan meer bewustwording over hoe verschillende groepen mensen bepaalde woorden of gebaren kunnen ervaren. Ook minderheidsgroepen binnen de dove minderheidsgroep kunnen gekwetst worden door bepaalde gebaren. Door hier inzichten over te delen, kunnen we samen groeien naar een meer inclusief gebarentaalgebruik.”

Het Tropenmuseum gezien vanaf de Mauristkade. Beeld Martijn Gijsbertsen/ANP