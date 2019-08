‘Troostmeisje’ Jan Ruff-O'Herne (96) overleden

Dat berichten Australische media.

Ruff-O’Herne werd tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar Nederlandse ouders gevangen genomen op Java. Later werd de jonge vrouw tewerkgesteld in een bordeel waar ze werd verkracht. Het voormalige ‘troostmeisje’ trad in de jaren negentig naar buiten met haar verhaal. Ze sprak onder meer in Japan.

Vicepremier Vickie Chapman van de deelstaat Zuid-Australië prees de “kracht en moed” van Ruff-O’Herne. “Ze zal enorm worden gemist. Niet alleen hier in Zuid-Australië, maar in de hele wereld”, stelde de politica. Ze riep Zuid-Australiërs op te zorgen dat het verhaal van Ruff-O’Herne nooit wordt vergeten.