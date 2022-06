Tripadvisor roept rondvaart door de Amsterdamse grachten uit tot ‘beste ervaring ter wereld’

De rondvaart door de Amsterdamse grachten is volgens Tripadvisor een manier om ‘de schoonheid van Amsterdam te ervaren’. Beeld Floris Lok

De rondvaart met open boot is bij de Travelers Choice Awards uitgeroepen tot ‘beste algemene ervaring ter wereld’, waarbij specifiek de tour van Flagship Amsterdam wordt uitgelicht.

Het racen met een quad door de woestijn in Dubai staat op de tweede plek, een tour langs de noordkust van het Hawaiiaanse eiland Honolulu completeert de top drie.

Triapdvisor zegt de lijst samen te stellen op basis van reizigerservaringen tussen 1 mei 2021 en 30 april van dit jaar. De rondvaart door de Amsterdamse grachten is volgens Tripadvisor een manier om ‘de schoonheid van Amsterdam te ervaren’. ‘Passeer het Anne Frank Museum, de Jordaan, het woonbotenmuseum, het Leidseplein, Rijksmuseum, de Duif en zo veel meer,’ valt te lezen op de website.

Drukte in de stad

Of de gemeente blij is met deze eerste plek valt te bezien. In het nieuwe coalitieakkoord zijn namelijk plannen aangekondigd om het aantal toeristen in de stad juist in te dammen. In 2019 boekten 18,4 miljoen bezoekers een overnachting in Amsterdam. Volgens een recente prognose van de afdeling Onderzoek en Statistiek kan dit aantal in 2024 oplopen tot ruim 23 miljoen toeristenovernachtingen.