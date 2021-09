Treinverkeer weer opgestart na grote storing

Donderdagavond lag het treinverkeer een tijd lang bijna volledig stil, vrijdag rijdt alles weer. Beeld ANP

De telefoonstoring op de verkeersleidingsposten van de spoorwegen was rond 18.40 uur verholpen, maar het treinverkeer in Nederland werd door de storing bijna volledig stilgelegd en werd in de loop van de avond beperkt opgestart.

Vrijdag rijden alle treinen gewoon weer. Wel kan het voorkomen dat er op een bepaalde plek een andere trein rijdt dan anders. “Niet iedere trein staat op de juiste plek, maar dat gaan we zo snel mogelijk oplossen,” aldus een woordvoerder van de NS.

Hinder

Diverse reizigers maakten donderdag melding van de problemen, onder meer rond Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Volgens een woordvoerder van de NS kon de verkeersleiding door de storing geen contact krijgen met de machinisten. Uit voorzorg werden daarom alle treinen stopgezet.

Rond 22:00 uur begonnen er op alle trajecten weer meer treinen te rijden. Wel hebben groepen reizigers nog enige hinder ervaren, aldus de NS-woordvoerder. “Gelukkig hebben we iedereen thuis kunnen brengen.”