Treinverkeer rond Schiphol even stil om mogelijke vondst wapens

De trein werd op Schiphol stilgezet. Beeld ANP

Een passagier meldde bij treinpersoneel dat er mogelijk twee wapens in een prullenbakje in de trein lagen. De trein was onderweg naar Schiphol. De NS waarschuwde de marechaussee die de trein op Schiphol heeft stilgezet. Om veiligheidsredenen moesten alle treinen op de luchthaven even wachten.

Bij het doorzoeken van de trein kwamen de twee mogelijke vuurwapens tevoorschijn. Er is nog niemand aangehouden.

