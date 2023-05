Treinverkeer hervat na persoon op het spoor bij Sloterdijk

Beeld ANP

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man, die verward gedrag vertoonde, van het spoor is gehaald en is overgedragen aan de hulpverlening. De hulpdiensten kwamen in groten getale naar station Sloterdijk en zijn urenlang bezig geweest met het incident.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) meldde de verstoring in de treindienst om iets voor 09.30 uur. Naar verwachting is de dienstregeling om 12.15 uur weer volledig opgestart. De stremming betekende ook dat de intercity direct tussen Schiphol en Rotterdam niet reed. De NS probeerde reizigers om te leiden via andere treinverbindingen.

Schiphol - Zaandam, Amsterdam - Hoofddorp: door een persoon op het spoor rijden er geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol https://t.co/fUYgokqzsQ #AssShl — NS online (@NS_online) 12 mei 2023

