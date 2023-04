Treinverkeer bij Voorschoten donderdag al hervat

Bij het ongeluk, waarbij een vrachttrein en vervolgens een intercity botsten op een spoorkraan, kwam de bestuurder van de kraan om het leven. Beeld ANP

Eigenlijk zou het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag dinsdag alweer worden hervat. De bedoeling is nu dat de eerste trein met reizigers donderdag om 05.10 uur weer over het spoor bij Voorschoten rijdt.

Twee weken geleden, op 4 april, botsten een vrachttrein en vervolgens een intercity op een spoorkraan en brokstukken daarvan. De bestuurder van de kraan kwam om het leven, tientallen mensen raakten gewond.

Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag lag sindsdien stil, wat ook gevolgen had voor de bereikbaarheid van andere grote steden, waaronder Amsterdam.

Feitenrelaas ProRail

De afgelopen dagen verliepen de werkzaamheden voorspoedig, meldt ProRail. Onder meer het spoor is vernieuwd, veiligheidssystemen zijn opnieuw geplaatst en getest en ook de bovenleiding is hersteld. Er is ook nieuwe ballast geplaatst en de kapotte dwarsliggers zijn vervangen.

Uit het feitenrelaas van ProRail kwam naar voren dat de kraan te vroeg of te dichtbij op het spoor is beland. Daardoor is de goederentrein tegen de kraan aangereden. Niet veel later reed de reizigerstrein op de wrakstukken van de kraan, zo stelt ProRail.

