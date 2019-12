Treinreizigers even vaak op tijd als in 2018

Beeld Lex van Lieshout/ANP XTRA

Daarmee heeft NS de punctualiteit op hetzelfde historisch hoge niveau weten te houden als een jaar eerder.

Op de hogesnelheidslijn (hsl) ligt het cijfer nog altijd een stuk lager: gemiddeld is 83,4 procent van de binnenlandse reizigers op tijd, een fractie beter dan in 2018. Toch ziet NS ook hier verbetering. Een softwareprobleem zorgde begin dit jaar voor een ‘forse dip’, vertelt een woordvoerder, maar dat euvel is opgelost. In de cijfers zit dan ook een stijgende lijn: van 77 procent in januari naar 86 procent in september.

Problemen zijn er wel nog steeds wanneer de intercity overgaat van gewoon spoor naar hsl, die zowel een andere spanning op de bovenleiding heeft als een ander beveiligingssysteem.

De nieuwe treinen die NS heeft besteld, zijn specifiek gemaakt om over de hsl te rijden. De eerste komen aan in 2021 en de verwachting is dan ook dat de punctualiteit verder zal verbeteren.

NS vervoerde dit jaar gemiddeld 1,3 miljoen reizigers per dag, 14 procent meer dan vijf jaar terug.