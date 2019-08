Treinen hebben last van harde wind

Een trein op het station van Haarlem. Beeld ANP

In het noordwesten van het land hebben NS en ProRail vanwege de harde wind uit voorzorg de dienstregeling enigszins aangepast. Zo rijden tussen Zaandam en Alkmaar maar twee in plaats van vier Intercity’s per uur. De verwachting is dat die aangepaste dienstregeling duurt tot ongeveer 18.00 uur.