Transgenders over NikkieTutorials: ‘Coming-out hoort geen nieuws te zijn’

Nikkie Tutorials Beeld YouTube

Nicky Ebbeng (29) reageert jubelend op de video van Nikkie de Jager. “Ik ben zo ongelooflijk trots op haar”, zegt Ebbeng. De 29-jarige – zelf transgender – gaat inmiddels vol trots als vrouw door het leven. “Die ‘huilie huilie’-verhalen over transgenders kennen we nu wel. Ik vind het fantastisch dat Nikkie laat zien dat je als transgender meer bent dan alleen dat. Zo’n voorbeeld hebben we nodig. Zij is een succesvolle vrouw en een fantastische artiest. Dat is wie Nikkie is.” Zo ziet de 29-jarige Ebbeng zichzelf ook. “Ik ben een theatermaker, ik ben een vrouw en ja, ik ben ook transgender.”

De video waarin de 25-jarige De Jager, die wereldwijd wordt gezien als een autoriteit op het gebied van YouTube en make-up, bekendmaakte transgender te zijn, werd wereldnieuws en lovend ontvangen.

Tegelijkertijd legt de hoeveelheid aandacht die de video ontvangt ook een hardnekkig maatschappelijk probleem bloot: transgenders worden nog steeds niet volledig geaccepteerd in de samenleving, aldus Aike Pronk, bestuurslid van Transgender Netwerk Nederland.

“Het is goed voor jongeren die haar als voorbeeld zien. Zij heeft zichzelf geaccepteerd. Iedereen die worstelt en haar ziet kan nu denken: ‘Hé, ik kan ook heel veel bereiken’. Aan de andere kant is het gek dat dit nieuws is.”

Bemoedigend

Daar is ook Lisa van Ginneken, voorzitter van de landelijke belangenorganisatie voor transgenders Transvisie, het mee eens. “Dit had geen wereldnieuws moeten zijn. Ik hoop dat we ooit zover komen dat een coming-out geen nieuws meer is.”

Al is het volgens Van Ginneken ook enorm bemoedigend als een bekend persoon uit de kast komt. “Zichtbaarheid is belangrijk, omdat het bijdraagt aan acceptatie. En zolang het nog nieuws is als iemand vertelt transgender te zijn, is er werk aan de winkel.”

Het frustreert de voorzitter dat het stigma rondom het transgender-zijn nog altijd niet is doorbroken. “Er zijn nog steeds mensen die denken dat genderdysforie een synoniem voor psychisch gestoord is. Alsof iemand niet in orde is. Daar heeft de manier waarop de zorg is ingericht aan bijgedragen. Vroeger kreeg een transgender een diagnose: genderidentiteitsstoornis. Zo stond het ook in het DSM, het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.”

Geen mentale stoornis

Inmiddels wordt de term genderdysforie gehandhaafd en ook de World Health Organisation (WHO) beschouwt het niet langer als een mentale stoornis. Transgenders kampen volgens WHO met genderincongruentie en vallen sinds vorig jaar onder ‘seksuele gezondheid’ in plaats van ‘mentale stoornissen’

Maar waar het transgender-zijn op formeel gebied steeds meer wordt geaccepteerd, holt de praktijk erachteraan. Dat blijkt ook uit het statement van De Jager. Geheel vrijwillig was haar coming-out immers niet; de Jager werd gechanteerd door mensen die haar verhaal aan media wilden lekken.

Minder geaccepteerd

Ook uit het meest recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat transgenders zich in een kwetsbare positie bevinden en ‘in vergelijking met de normscores van de Nederlandse bevolking, rapporteerde de groep relatief veel eenzaamheid, gezondheidsproblemen, psychische problemen en suïcidaliteit.’

We weten uit onderzoeken dat deze problemen minder worden als mensen geaccepteerd worden en steun ontvangen van hun omgeving, aldus Pronk.

“Dat Nikkie onder druk is gezet om wie ze is, laat duidelijk zien dat we nog enorm veel te winnen hebben met zijn allen”, zegt Van Ginneken. “Het is verschrikkelijk dat mensen gechanteerd worden om wie ze zijn.”