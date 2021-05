Transavia klaar voor vakanties: crew getraind, de Boeings zijn uitgepakt

Op Schiphol-Oost trekken geparkeerde vliegtuigen bekijks. Zodra vakantielanden toegankelijk worden kiezen de Boeings het luchtruim. Beeld Hollandse Hoogte / Nico Garstman

Vliegschaamte, corona-angst? Toen Transavia deze maand de boekingen voor het komend winterseizoen openzette, melden zich in één dag meer 33.000 boekers, meer dan in de hele aanloop naar de laatste pre-coronawinter.

Ook voor de zomer loopt het storm. Het kabinet had nog niet bekendgemaakt dat een klein aantal mediterrane vakantiehotspots op groen of geel ging, of de boekingen kwamen op gang.

“Als dat soort nieuws naar buiten komt, ontploft onze website,” zegt Petra de Ruiter, operationeel directeur van de maatschappij. “Het aantal boekingen is verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Dat geeft hoop.”

Getrainde bemanning

Het is niet de vraag óf Nederland weer op vakantie wil – ondanks alle obstakels die daar vanwege Covid-19 bij horen – maar of er allemaal wel plaats voor is. Aan Transavia zal dat volgens De Ruiter niet liggen. “We willen eind juli, begin augustus op 80 procent van het aantal stoelen te zitten van wat we in 2019 vlogen. Dat is best veel.”

De veertig Boeings van de maatschappij zijn inmiddels allemaal ‘uitgepakt’; het merendeel stond tijdens de donkerste dagen van de coronapandemie goed afgedekt stil. De vliegers zijn blijven trainen, cabinebemanning is zo veel mogelijk binnenboord gehouden.

Maar, als onderdeel van KLM moest ook Transavia inkrimpen om aan de overheidsvoorwaarden voor staatsleningen en -garanties te voldoen. “We hebben 15 procent van ons personeel laten gaan.”

Met de herstart wordt dat deels teruggedraaid. “In de cabine moeten we nu weer opschalen, maar dat doen we in de zomer altijd. Er komt een aantal mensen terug en een aantal KLM’ers gaat bij ons aan de slag; de trainingen zijn nu bezig. We moeten klaar staan om op te schalen.”

Dat is best lastig nu nog altijd onduidelijk is wanneer waarheen gevlogen kan worden. Veel vakantiegebieden zijn nog altijd op slot. “Dat de rest van Spanje en de rest van Griekenland opengaan, is belangrijk voor ons,” zegt De Ruiter. “Gevolgd door Italië en Kroatië. We kunnen niet met onze voorbereidingen wachten totdat de besluiten zijn genomen. Dan lukt het niet om iedereen te vervoeren. We moeten anticiperen.”

Dat geldt ook andersom; vorige week zette het kabinet het stoplicht voor een aantal Griekse eilanden op groen, maar dat is voor een deel, waaronder Transaviabestemming Kos en Rhodos, al weer teruggedraaid.

Dat elk land zijn eigen regels stelt, maakt het nog lastiger. “Ik blijf het zeggen; een gezamenlijke aanpak zou zo veel schelen. Nu doet Griekenland dit, Nederland dat. Als het Europees zou worden geregeld, uniformer en transparanter, maakt dat ons leven en dat van de reiziger stukken makkelijker.”

Duurder door testplicht

Volgens De Ruiter worden veel maatregelen ten onrechte op de luchtvaartwereld afgewenteld. “Wij bepalen de richtlijnen niet. Controleren of mensen een coronatest hebben gedaan of ingeënt zijn, is niet onze verantwoordelijkheid, maar overheden willen wel dat we dat gaan doen. Daarover zijn we nog in gesprek. Als overheden regels stellen, zullen ze er ook voor moeten zorgen dat die worden nageleefd.”

Hoe dan ook zal corona nog een tijdlang het reisgedrag beïnvloeden. Vooralsnog moeten reizigers hun coronatesten zelf betalen. Het kabinet voelt nog weinig voor 'gratis’ testen, alhoewel minister De Jonge van Volksgezondheid die overweegt voor mensen die hun eerste prik wel, maar tweede nog niet hebben gehad.

De Ruiter: “De extra kosten voor coronamaatregelen bij een reis komen nu in de buurt van onze ticketprijzen en gaan er soms zelfs overheen. Terwijl Transavia er juist voor staat dat iedereen, ongeacht inkomen, op reis moet kunnen.”

Minst flexibel

Dat uitgangspunt zet de maatschappij op ramkoers met de Consumentenbond. Die vindt Transavia de ‘minst flexibele Europese luchtvaartmaatschappij’. Reizigers die omboeken omdat ze bijvoorbeeld vanwege een coronabesmetting niet kunnen reizen, moeten daarvoor flink betalen.

De maatschappij hanteert het standaardtarief van 35 euro per ticket. Wie van tevoren tegen 9 euro bijbetaling een flexticket bij Transavia boekt, kan tot twee dagen voor de vlucht nog gratis omboeken naar een andere datum.

“We verkopen nu voor 9 euro flexibiliteit,” zegt De Ruiter. “We kunnen dat in deze situatie niet gratis doen. Consumenten willen altijd graag omboeken. Als iedereen lastminute alles wijzigt, redden we het niet. We zijn ook een commercieel bedrijf.”

Volgens de Consumentenbond, is dat een loos gebaar. “Consumenten die vlak voor de vlucht positief testen op corona zijn te laat om nog kosteloos te wijzigen,” zegt een woordvoerder. “En ze krijgen geen geld terug als ze hun vlucht annuleren.” Dat gebeurt alleen als vluchten worden geannuleerd vanwege overheidsmaatregelen.

Krap

Ondanks de oproep van de bond om Transavia links te laten liggen, wordt er massaal geboekt. Maar angst voor een tekort aan vliegtuigstoelen, is niet nodig, zegt De Ruiter. “Er zijn nu nog voldoende stoelen beschikbaar, alleen gaat het nu erg snel. En op sommige bestemmingen kan het krap worden als het nog lang duurt voor grote vakantielanden opengaan.”

“Het zou mij niet verbazen dat we een mooi naseizoen krijgen. De meivakantie is in het water gevallen; mensen die het zich kunnen veroorloven zullen ook in september en oktober weer weggaan. Ik verwacht niet dat het in het najaar echt veel rustiger wordt, zeker niet in de schoolvakantie. Laat maar komen, we hebben er plaats voor.”

Petra de Ruiter, operationeel directeur Transavia. Beeld Transavia

Duurzaamheidsambities nu geen prioriteit

Duurzaamheid en veranderend reisgedrag staan even niet boven aan het lijstje uitdagingen van luchtvaartmaatschappijen. Maar discussies daarover uit de weg gaan omdat corona grote gaten slaat in de financiën, is onmogelijk, zegt De Ruiter. “Als we ons alleen op de korte termijn concentreren, dan missen we de kans om op lange termijn te overleven.”

“Duurzaamheid is toch niet iets wat morgen gerealiseerd is. Covid zorgt voor een jaar, anderhalf jaar vertraging. Op een horizon van decennia is dat te overzien. We zullen hoe dan ook moeten blijven investeren in zuinigere vliegtuigen, in biobrandstof. Vanwege de kosten, maar ook omdat de klant dat eist en wij dat cruciaal vinden.”

Corona zal ook de veranderingen in ons reisgedrag aanzwengelen. “De wijze waarop mensen willen reizen zal zeker veranderen, want dat verandert altijd.” De maatschappij zoekt al uitwegen voor reizigers die drukte in coronatijd willen mijden. “We gaan in de zomer naar Salzburg vliegen, omdat mensen naar alternatieven zoeken.”

Verder vooruitblikkend: “Ik denk dat uiteindelijk die derde of vierde vakantie, dat weekendje Barcelona tussendoor, zal verdwijnen, vooral onder invloed van de duurzaamheidsdiscussie. Dat kan betekenen dat we niet die extra vlucht naar Barcelona zullen doen, maar wel naar een minder ontwikkeld gebied zoals Bilbao of Santiago de Compostela.”