Trans personen lopen nog altijd verhoogde kans op hiv-besmetting

Transgender vrouwen maken 66 keer meer kans om hiv te krijgen dan andere personen van 15 jaar of ouder. Beeld EPA

Gemiddeld test wereldwijd een op de vijf transgender vrouwen hiv-positief, concluderen de onderzoekers. Ook transgender mannen lopen een hoger risico op hiv. Vergeleken met andere personen van 15 jaar en ouder maken transgender vrouwen 66 keer meer kans om hiv te krijgen, en transgender mannen bijna zeven keer. Dit was nog niet eerder aangetoond, zegt onderzoeksleider Sarah Stutterheim.

Verder laten analyses zien dat vooral transgender personen in Latijns-Amerika en zuidelijk Afrika in een kwetsbare positie verkeren. “We moeten er daarom niet alleen voor zorgen dat hiv-preventie goed aansluit bij trans vrouwen en trans mannen, maar vooral ook de bredere maatschappelijke kwetsbaarheid van trans personen aanpakken,” aldus Stutterheim.

Vergroten van kennis

Het hiv-virus kan aids veroorzaken als het onbehandeld blijft en is ongeneeslijk, maar dankzij dagelijkse medicijnen kan het zo sterk worden onderdrukt dat er geen virusdeeltjes in het bloed meer vindbaar zijn. Deze behandeling bestaat al jaren en zorgt ervoor dat hiv-patiënten het virus niet meer kunnen overdragen. Ook stelt het mensen met hiv in staat een normaal leven te leiden. Wel moeten hiv-geïnfecteerden dagelijks medicijnen slikken.

Hiv kan worden overgedragen door onder meer onveilig seksueel contact of door drugsgebruik met besmette spuiten en naalden. Volgens het onderzoek is de toegang tot hiv-preventie, tot testen en behandeling voor transgender personen moeilijker vanwege onder meer discriminatie en een gebrek aan begrip van zorgverleners.

De onderzoekers willen dat er daarom meer en gerichtere aandacht voor hiv-preventie komt bij deze groep. Bijvoorbeeld door de kennis over hiv te vergroten onder transgender personen, en de kennis over transgender personen te vergroten bij zorgmedewerkers. Verder pleiten de onderzoekers voor uitbreiding van de toegang tot het preventieve medicijn Prep.